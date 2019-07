MotoGP: Miguel Oliveira parte do 20.º lugar para o GP da Alemanha

O piloto Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado na 20.ª posição para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, nona prova da temporada.O piloto português participou apenas na primeira parte da sessão de qualificação (Q1), realizando a sua melhor volta em 1.21,683 minutos, garantindo apenas o antepenúltimo lugar e ficando como a pior das quatro KTM em pista.Pela primeira vez, Miguel Oliveira viu-se batido em qualificação pelo seu companheiro na equipa Tech3, o malaio Hafyzh Siahrin.Em 2018, o piloto luso da KTM saiu do 15.º posto na corrida de Moto2, terminando em quarto. Mas conta com um segundo lugar, também em Moto2, em 2017.O espanhol Marc Márquez (Honda) garantiu a 'pole position' com o tempo de 1.20,195 minutos, estabelecendo um novo recorde ao circuito de Sachsenring.Márquez bateu o anterior registo por 75 milésimos de segundo, que também lhe pertencia.O piloto da Honda garantiu a 10.ª 'pole position' consecutiva neste circuito, onde conta por vitórias as nove provas em que aqui participou, sempre saindo do primeiro lugar da grelha.