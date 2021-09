Namorada de Dean Viñales arrasada com a morte do piloto: «Quanta falta nos fazes...»

A namorada de Dean Berta Viñales, o jovem piloto espanhol de apenas 15 anos que morreu no fim de semana, durante uma prova em Jerez, está inconsolável. Rebecca Ortolá deixou uma emotiva mensagem nas redes sociais, onde não esconde a tristeza e as saudades que tem do piloto.





"Porquê? Por que razão a vida é assim? Por que te leva as pessoas que mais gostas neste mundo? Não tenho forças nem palavras para expressar a minha dor. Desde o dia em que te conheci, falámos todos os dias, até que partiste... Desde o primeiro dia soube que eras tu, apesar dos altos e baixos da nossa relação, estava segura que permaneceríamos sempre juntos, acontecesse o que acontecesse, seríamos sempre tu e eu. A vida é injusta", escreve Rebecca Ortolá."Retenho todos os momentos que passei contigo (que não são poucos) e todas as vezes que seguimos em frente, que nos apoiámos mutuamente. Esse sorriso que sempre tinhas na cara, o teu humor e parvoíces, a tua amabilidade, o carinho que manifestavas para com as pessoas que gostavas, eras sobretudo um guerreiro. Amor, conseguiste sempre o que te propuseste e nunca te rendeste."Rebecca Ortolá recordou algumas das mensagens trocadas pelo casal. "Vou ter saudades das tuas mensagens todas as manhãs 'bom dia minha pichucha', 'que tal o dia, minha vida?', ou as tuas mensagens românticas dizendo-me 'a minha vida sem ti não faz sentido', 'obrigado por estares comigo apesar de tudo', 'amo-te' ou 'és a melhor namorada do mundo', 'não sei como pudeste reparar em mim', 'não te mereço'... Claro que sim! Eu mereço-te e tu merecias tudo de bom nesta vida. A tua família e amigos estarão sempre contigo.""Agora quem vai dizer-me estas coisas se não fores tu? Quem vai mandar-me as mensagens de bons dias quando acordar? Deixaste-me um vazio tão profundo... Prometo que nos veremos em breve, meu pichucha. Como tudo tu dizias 'sempre juntos, minha vida'. Amo-te com todas as minhas forças. Um amor para a vida, agora o resto da minha vida. Amo-te, amo-te, amo-te. Quanta falta nos fazes... Descansa em paz, querido. Já sabes tudo", finalizou.