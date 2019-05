Oficial: Miguel Oliveira na KTM até 2020

@_moliveira88 extends KTM deal into 2020



Portuguese rider to stay with @Tech3Racing 3 next season after a strong opening to his #MotoGP career#SpanishGP | https://t.co/uA0T2g5FQN — MotoGP™ (@MotoGP) May 4, 2019

Miguel Oliveira vai continuar a envergar as cores da KTM em 2020. O piloto português, que se estreia esta época no MotoGP pela equipa satélite da formação austríaca, a Red Bull KTM Tech3, tem realizado resultados muito promissores, por isso a formação austríaca acionou antecipadamente a cláusula de opção do contrato. A informaçãopelo diretor desportivo, Pit Beirer, ao site alemão 'Speedweek', mas foi oficializada este sábado, véspera do GP Espanha, em Jerez."Estamos felizes por anunciar que acionámos a cláusula de opção do contrato do Miguel Oliveira porque o que ele mostrou nas primeiras corridas é muito bom e não vemos motivos para adiar mais. Estamos muito satisfeitos por ter um piloto com o seu potencial na KTM por mais um ano", disse Pit Beirer.Miguel Oliveira entrou no Mundial de MotoGP com um 17.º lugar no Qatar; foi depois 11.º na Argentina (onde somou os seus primeiros pontos), ao que se seguiu um 14.º posto nos Estados Unidos, no GP Américas.