Patrão da Pramac Ducati não poupa Marc Márquez: «Isto não é um rodeo!»

Paolo Campinoti, chefe da Pramac Ducati, não poupou nas críticas à atuação de Marc Márquez no GP de Portugal neste domingo. No momento em que abalroou Miguel Oliveira, atirando o português ao chão, o espanhol por pouco não fez o mesmo a Jorge Martin, que apesar de se ter conseguido desviar, acabou por perder muitas posições."O Marc Márquez destruiu a corrida do Jorge Martin, não é possível que as coisas continuem assim, isto não é correto, não um rodeo na Ilha de Man. Há regras, perdemos um piloto para a corrida", explicou Campinoti, em declarações ao Canal+.Miguel Oliveira saiu da pista de maca, com suspeitas de uma fratura na perna direita, mas os médicos concluíram que o piloto da RNF Aprilia sofreu 'apenas' uma contusão.Já Marc Márquez - que pediu desculpas à equipa do português e ao público de Portimão - sofreu uma fratura na mão direita.