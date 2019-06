Piloto britânico morre no primeiro dia da Isle of Man TT

O britânico Daley Mathison perdeu esta segunda-feira a vida aos 27 anos, em consequência de um acidente fatal ocorrido no primeiro dia do Isle of Man TT, uma das provas de estrada mais conhecidas - e também perigosas - do mundo do motociclismo internacional. De acordo com a organização, o piloto natural de Stockton-on-Tees despistou-se na terceira volta da sua prova de Superbike, levando desde logo à exibição da bandeira vermelha e à suspensão de todas as provas do dia.





No seu site oficial, a mulher do piloto comunicou a tragédia aos fãs, numa mensagem bastante emotiva. "Não era algo que queria escrever, mas cá vai... O Daley, como a Daisy diz, está agora a dormir com os anjos. Só consigo dizer mesmo isto... A última imagem que tenho do meu marido é a de um homem feliz com a vida e com a sua carreira de piloto", escreveu a sua esposa no referido texto.De notar que Daley Mathison era já um piloto bastante experiente nestas andanças, já que participava na Isle of Man TT pela sexta vez na sua carreira.