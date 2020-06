Piloto de Superbike britânico morre aos 25 anos

Ben Godfrey faleceu este domingo, vítima de um acidente fatal de moto, no circuito de Donington Park, Leicestershire, Inglaterra. O piloto inglês, de 25 anos, participava num evento da "No Limits Trackdays", quando se envolveu num aparatoso acidente.





"Durante a segunda sessão do grupo avançado, Bem Godfrey, de 25 anos, chocou com outra moto na aproximação a Redgate e caiu do seu veículo. Tragicamente, sofreu feridas graves e, apesar da assistência médica imediata, sucumbiu às suas feridas pouco depois", revelou a empresa, em comunicado.Ben Godfrey era uma estrela do Superbike, no Reino Unido, e presença assídua no British Superstock 1000.