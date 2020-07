Piloto espanhol morre devido a queda aos 41 anos

O piloto espanhol Ismael Bonilla, campeão do país vizinho em 1994 e com presenças em nove Grande Prémios do Mundial entre 1996 e 2001, perdeu este domingo a vida devido a uma queda a alta velocidade no circuito de Jérez. Segundo os relatos da imprensa espanhola, o piloto espanhol terá perdido o controlo da sua Yamaha R1 na reta da meta, isto depois de alegadamente os travões terem deixado de funcionar.





Na altura da tragédia, refira-se, Ismael Bonilla estava no traçado de Jérez a assumir a função de 'coach' dos jovens pilotos Alejandro Carrión e Luis Verdugo - do Mundial de Supersport 300 -, algo que fazia de forma regular para ensinar os mais novos alguns truques para ter sucesso na modalidade.