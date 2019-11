Piloto indonésio morre em prova paralela ao GP da Malásia de MotoGP

O piloto indonésio Afridza Munandar morreu este sábado durante uma corrida da Asia Talent Cup, prova paralela ao programa do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, que se disputa no circuito de Sepang."O incidente aconteceu na primeira volta, na curva 10, e a corrida foi imediatamente interrompida. O indonésio, de 20 anos, depois de ter recebido assistência na pista, foi transportado para o hospital de Kuala Lumpur", lê-se num comunicado da organização da prova.Munandar acabaria por morrer no hospital, em virtude dos ferimentos sofridos na queda.Em 2011, o italiano Marco Simoncelli também morreu após um acidente em Sepang, durante o GP da Malásia de MotoGP.Inglaterra -África do Sul, 12-32.Ao intervalo: 6-12.Sob arbitragem do francês Jérôme Garcès, as equipas alinharam:: Mako Vunipola, Jamie George, Kyle Sinckler, Maro Itoje, Courtney Lawes, Tom Curry, Sam Underhill, Billy Vunipola, Ben Youngs, George Ford, Jonny May, Owen Farrell, Manu Tuilagi, Anthony Watson e Elliot Daly.Jogaram ainda: Dan Cole, George Kruis, Joe Marler, Henry Slade, Luke Cowan-Dickie, Mark Wilson, Jonathan Joseph e Ben Spencer.Penalidades (4): Owen Farrell (23, 35, 52, 60).Treinador: Eddie Jones: Tendai Mtawarira, Mbongeni Mbonambi, Frans Malherbe, Eben Etzebeth, Lodewyk de Jager, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Duane Vermeulen, Faf de Klerk, Handre Pollard, Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Lukhanyo Am, Cheslin Kolbe e Willie le Roux.Jogaram ainda: Malcom Marx, Franco Mostert, Steven Kitshoff, Vincent Koch, RG Snyman, François Louw, Frans Steyn e Herschel Jantjies.Ensaios (2): Makazole Mapimpi (66), Cheslin Kolbe (74).Conversões (2): Handre Pollard (67, 75).Penalidades (6): Handre Pollard (10, 26, 39, 40+3, 46, 58).Treinador: Rassie ErasmusAção disciplinar: nada a assinalar.Assistência: Cerca de 72.000 espetadores.