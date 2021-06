Piloto norte-americano morre ao tentar ultrapassar recorde mundial

Alex Harvill, piloto de 28 anos, faleceu esta quinta-feira durante um treino em Washington, no qual tentava bater o recorde mundial de salto em cima de uma mota: 106 metros. O norte-americano bateu contra uma colina, sendo projetado e caindo mais de dez metros à frente da zona de colisão. O óbito terá sido declarado no local.





Harvill, que já havia inscrito o seu nome no livro de recordes no Guiness com um salto de rampa de cerca de 90 metros em julho de 2013, tinha dois filhos, um deles com cerca de um mês.