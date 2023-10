Portimão volta a receber prova do Mundial de Superbike em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O autódromo internacional do Algarve, em Portimão, vai voltar a receber uma prova do Mundial de Superbike em 2024, de acordo com o calendário provisório divulgado esta quinta-feira pela Federação Internacional de Motociclismo.

O circuito algarvio vai ser palco, entre 9 e 11 de agosto de 2024, da sétima das 12 provas do campeonato, que arranca em Phillip Island, na Austrália, em 23 de fevereiro, e termina no traçado de Jerez de la Frontera, em Espanha, em 13 de outubro.

O autódromo de Portimão recebeu no início deste mês a penúltima etapa do Mundial de 2023 e voltará a integrar o calendário da competição no próximo ano, que inclui duas novas pistas: Balaton Park, na Hungria, e Cremona, em Itália, ambas pendentes ainda de homologação.

Calendário do Mundial de Superbike de 2024:

23/25 fev: Phillip Island, Aus

22/24 mar: Barcelona, Esp

19/21 abr: Assen, Hol

14/16 jun: Misano, Ita

12/14 jul: Donington Park, Ing

19/21 jul: Most, Che

09/11 ago: Portimão, Portugal

23/25 ago: Balaton Park, Hun

06/08 set: Magny-Cours, Fra

20/22 set: Cremona, Ita

27/29 set: Aragão, Esp

11/13 out: Jerez de la Frontera, Esp