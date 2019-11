Portugal em 10.º após primeiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro

A seleção portuguesa terminou esta segunda-feira na 10.ª posição o primeiro dos Seis Dias Internacionais de Enduro, que decorrem até sábado em Portimão.O quarteto português, composto por Diogo Ventura, Diogo Vieira, João Lourenço e Gonçalo Reis, terminou a 8.03,73 minutos da Austrália, líder após esta primeira jornada de uma prova com mais de 600 pilotos participantes de 34 nações.

Nos juniores, Portugal ocupa a 12.ª posição, a 13.18,03 minutos da líder Austrália e a sétima em femininos, a 6.41,21 minutos da Alemanha, que comanda.

Neste primeiro dia de competição, os pilotos enfrentaram duas voltas a um percurso com 145 quilómetros, enfrentando igualmente três especiais em cada volta, além da especial final em todos os primeiros cinco dias de competição.

Individualmente, Diogo Ventura ocupa a 19.ª posição na classe E1, Tomás Clemente é o 27.º e Rodrigo Belchior o 31.º.

Na E2, Diogo Vieira é o 26.º e Manuel Teixeira o 38.º. João Lourenço é o 15º na E3 e Gonçalo Reis o 16º.

No troféu feminino, Joana Gonçalves fechou o dia na 10.ª posição da classificação geral, Rita Vieira é 18.ª e Bruna Antunes a 22.ª.

Esta terça-feira, os pilotos voltam a enfrentar o mesmo percurso - A Rota do Menir - no segundo dia daquela que é a mais antiga prova com o selo da Federação Internacional de Motociclismo e que vai na 94.ª edição de uma competição que pela terceira vez se realiza em Portugal.