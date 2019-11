Portugal mantém 9.º lugar no penúltimo dia dos Seis Dias de Enduro

As seleção portuguesa masculina manteve esta sexta-feira o nono lugar do Troféu Mundial após o quinto dos Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), que terminam no sábado em Portimão.

A equipa composta por Diogo Vieira, Diogo Ventura, João Lourenço e Gonçalo Reis está a 46.35,22 minutos dos Estados Unidos, que lideram a competição.

Os pilotos enfrentaram 285 quilómetros desenhados no Barrocal, com um percurso molhado pela chuva que caiu durante a noite, com muita pedra à mistura.

A equipa de juniores foi a que melhor se adaptou às condições e voltou a ganhar uma posição, estando agora no quarto lugar. A equipa composta por Tomás Neves, Rodrigo Belchior e Manuel Teixeira está, no entanto, a 1:14.50,34 horas da Austrália, que lidera.

Em femininos, Portugal caiu do quinto para o sexto lugar, com Rita Vieira, Joana Gonçalves e Bruna Antunes.

No sábado, disputa-se o motocrosse final, que encerra a 94.ª edição dos ISDE, que pela terceira vez se realizam em Portugal.