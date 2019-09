Portugal termina Motocrosse das Nações em 22.º

A seleção portuguesa terminou este domingo no 22.º lugar a edição deste ano do Motocrosse das Nações, que se disputou no circuito holandês de Assen.Portugal falhou o acesso à final A, que reúne as 20 melhores equipas presentes, ao ficar-se pelo terceiro lugar da final B, disputada hoje, depois de, no sábado, a equipa nacional ter sido apenas 26.ª classificada na sessão de qualificação, disputada debaixo de chuva.O resultado foi condicionado pelo abandono de Luís Outeiro devido a um problema elétrico na sua KTM.Na final B, disputada hoje, Hugo Basaúla (KTM) venceu com 45 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, numa pista alagada pela chuva que se abateu naquela região da Europa.Contudo, Sandro Peixe (Suzuki) foi 15.º e Luís Outeiro o 26.º, resultados que impediram a Seleção Nacional de passar à final principal desta 73.ª edição da prova.A equipa da casa acabou por ficar com o título, com 18 pontos, batendo a Bélgica por 29.A Grã-Bretanha, com 58 pontos, fechou os lugares do pódio.