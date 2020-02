Português 'Kiko' Maria assina pela Leopard e fica mais perto do Mundial de Moto3

O piloto português 'Kiko' Maria, de 15 anos, assinou contrato com a equipa Leopard Racing para disputar o mundial de Moto3 Júnior e ficou mais perto de se juntar a Miguel Oliveira no campeonato do mundo de velocidade.

"Por vezes, acho que só posso estar a sonhar. Foi apenas há apenas três anos que, pela primeira vez, me sentei numa mota. Agora, estou prestes a estrear-me no campeonato do mundo Moto3 Junior, é incrível", comentou o piloto, que frequenta o 10.º ano de escolaridade na área de ciências, tendo já vencido umas olimpíadas de matemática.

Campeão nacional da categoria Pré-Moto3, 'Kiko' Maria sublinha que "o desafio é grande" no Mundial Júnior, que tem duas provas previstas para Portugal, uma no Autódromo Internacional do Algarve e outra no Circuito do Estoril.

"É o meu ano de estreia no mundial júnior, um campeonato muito competitivo, com dezenas de pilotos na grelha e, muitos deles, a correrem desde os cinco ou seis anos", disse o piloto luso que tem como objetivo para 2020 "conquistar os melhores resultados possíveis".

'Kiko' Maria lembra que "os melhores jovens talentos da modalidade participam neste campeonato".

"Se cheguei aqui é porque provei ter valor para isso, mas tenho perfeita consciência que sou apenas mais um entre muitos e, ainda por cima, com muito menos tempo de competição. No entanto, acredito no meu valor e, com o apoio da Leopard Racing e de todos os que me acompanham - patrocinadores, família, amigos e os muitos seguidores que tenho nas redes sociais -, vou lutar, aprender o mais que puder e conquistar os resultados possíveis", frisou.

Nesta altura, o novo piloto da Leopard Racing, equipa pela qual também passou Miguel Oliveira na sua estreia em Moto2, recupera de fraturas no fémur e na bacia, na sequência de uma queda num treino, em janeiro.

"Foi um momento de infelicidade, que obrigou a uma cirurgia e a um período de recuperação algo longo. Já é certo que vou faltar à maioria dos testes de pré-época", explicou.

O piloto luso acredita que estará "à partida da primeira prova", ainda que, "eventualmente, sem ritmo que seria suposto", sendo que espera "recuperar o mas rapidamente possível para estar ao melhor nível".

O mundial de Moto3 Júnior arranca no dia 26 de abril, em Portimão, com a primeira de oito jornadas, passa pelo Estoril no dia 5 de julho e termina em Valência, Espanha, em 8 de novembro.

Esta é uma das principais categorias de iniciação no motociclismo mundial, sendo que, dos 82 pilotos inscritos no mundial de Velocidade de 2020, 66 passaram pelo mundial de Moto3 Júnior, entre eles o espanhol Marc Marquez (Honda), oito vezes campeão do mundo e detentor do título de MotoGP.