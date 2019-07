Presidente da Federação de Motociclismo de Portugal eleito 'vice' da FIM Europa

O presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, foi este domingo eleito vice-presidente da Federação Internacional de Motociclismo Europa, no congresso daquele organismo, realizado em Zagreb.





O holandês Martin de Graaff foi eleito novo presidente do organismo associado da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) responsável pelas competições na Europa.O congresso contou com a presença de 39 federações nacionais e com o presidente da FIM, o português Jorge Viegas.