GP da Alemanha: Miguel Oliveira termina fora dos pontos

Registo impressionante de Marc Márquez no circuito de Scachenring, 10 corrida, 10 poles e 10 vitórias.













Com mais este triunfo, Márquez soma agora mais 58 pontos do que Andrea Dovizioso, 2.º da classificação do Mundial.





30/30 - Marquez vence, Viñales é 2.º, enqyanto Crutchlow é 3.º. Oliveira termina fora dos pontos, no 18.º



29/30 - Luta pela 4.ª posição anima a corrida, já que Marquez segue tranquilamente na frente.



28/30 - Queda de Espargaró, com Miguel Oliveira subir aos 18.º.



27/30 - Jack Miller tenta ganhar a posição a Dovizioso, que entretanto passou novamente paera o 4.º lugar, mas o piloto da Ducati a manter a posição atrás de Crutchlow.





26/30 - Dovizioso ultrapassa o companheiro de equipa Crutchlow e é agora 3.º.25/30 - faltam cinco voltas para o final da corrida e na frente Marquez segue, desde a 1.ª volta, tranquilamente na liderança.24/30 - Jack Miller tenta pressionar Rossi.23/30 - Andrea Doviziosa ultrapassa Joan Mir e está agora em 5.º.Assim foi a queda de Alex Rins, que 'entregou' o 2.º lugar a Viñales.













21/30 - Cal Cruthclow pressiona Viñales na 2.ª posição, enquanto Marquez segue tranquilo na frente.



20/30 - Oliveira mantém o último lugar e apesar de recuperar tempo para Bagnaia, 18.º e penúltimo, ainda não é suficiente...



19/30 - Com a queda de Rins, Marquez aumenta a vantagem para o agora segundo classificado, Viñales. Crutchlow segue na 3.ª posição.



18/30 - Alex Rins sofre queda na curva 11, quando seguia na 2.ª posição.



17/30 - Miguel Oliveira na última posição, enquanto na frente da corrida também não há alterações, com Marquez a liderar.

















16/30 - Dovizioso ultrapassa Jack Miller e ocupa agora a 6.ª posição. Petrucci é 5.º. Já Rossi fecha os dez primeiros.



15/30 - Estamos na metade da corrida e pela primeira vez Alex Rins roda mais rápido do que Marquez, que mantém a liderança.



14/30 - Volta sem mudanças nas posições.



13/30 - Miguel Oliveira, que sofreu uma queda da primeira volta, continua em pista mas não consegue aproximar-se no 19.º.



12/30 - Tudo na mesma na frente da corrida.



11/30 - rins tem menos de 2 segundo para Viñales, luta pelo 2.º lugar, enquanto Marquez controla a corrida.



10/30 - Marc Márquez continua em primeiro lugar, com Alex Rins em segundo.



9/30 - Miguel Oliveira continua no último lugar, agora a 19 segundos de Bagnaia, na 19.ª posição.



8/30 - Miller é 5.º, Dovizioso é 6.º, Petrucci é 7.º, Morbidelli, 8.º, enquanto Rossi ocupa a 9.ª posição.



7/30 - Viñales tenta aproximar-se de Alex Rins, que mantém a 2.ª posição. Marc Marquez controla a corrida.



6/30 - Tudo na mesma na frente da corrida.



5/30 - Andrea Dovizioso recupera lugares e é agora 6.º. Marquez lidera a corrida e parece distanciar-se de Alex Rins.













4/30 - Alex Rins ultrapassa Maverick Viñales e sobe ao segundo lugar da corrida, que continua a ser liderada por Marquez. Miguel Oliveira é último, na 20.ª posição.



3/30 - Na frente da corrida está Marquez, Viñales e Rins. Oliveira recupera um lugar é 20.º



2/30 - Zarco também sofre uma queda e abandona a prova.

















1/30 - Marquez não teve o arranque perfeito mas manteve a liderança. Miguel Oliveira recuperou 3 posições, ocupa agora a 17.º posição... entretanto há queda de Quartararo que estava no 2.º lugar, enquanto Oliveira caiu na curva 3 e apesar de se manter em prova ocupa agora o 21.º lugar.



13h - Começa.



Pilotos arrancam para a volta de aquecimento.



A temperatura ambiente ronda os 20.º enquanto que sobe para os 32.º no asfalto.



Os pilotos já se encontram na grelha de partida do circuito de Scachenring. A corrida terá um total de 30 voltas.



Miguel Oliveira vai arrancar para a nona corrida do Mundial com uma cominação de pneu médio à frente e duro atrás.



Boa tarde! Miguel Oliveira (KTM) parte este domingo da 20.ª posição, no GP da Alemanha, nova corrida do mundial de MotoGP. Siga em direto aqui a corrida que tem início às 13 horas.



Marc Márquez (Honda) sai da pole position no Circuito de Sachsenring, seguido de Fabio Quartararo (Yamaha) e Maverick Viñales (Yamaha), respetivamente.

Practice ? Qualifying ? Warm-Up ? Race ?



There's only one thing left to do at the Sachsenring. Let's race! #GermanGP pic.twitter.com/imY1GpjA4N — MotoGP™ (@MotoGP) 7 de julho de 2019

"Estávamos a ter um sábado muito bom, com um bom resultado na terceira sessão de treinos livres, uma fantástica quarta sessão e com um bom ritmo de corrida, mas não consegui manter o andamento na qualificação", lamentou o piloto português após a qualificação no sábado.