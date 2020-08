Superbikes: etapa de Portimão com público nas bancadas

O Grande Prémio de Portugal de Superbikes, a realizar este fim de semana no Algarve, será o primeiro evento desportivo no nosso país a contar com a presença de público nas bancadas no pós-confinamento, ainda que seja em número bastante limitado. O anúncio foi esta sexta-feira feito pela Dorna, a entidade que organiza o campeonato, num comunicado no qual explica que este avanço foi aprovado pelas autoridades de saúde portuguesas em coordenação com o Autódromo Internacional do Algarve.





De acordo com a nota divulgada, o GP de Portugal servirá como evento de teste para o futuro, sendo que haverá várias normas a seguir, nomeadamente a limitação a 250 pessoas por cada dia nas bancadas (será apenas utilizada a principal), a obrigatoriedade de utilização de máscara e o uso regular de gel desinfetante.