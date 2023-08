Tragédia no Brasil: dois pilotos morrem em corrida do Moto 1000 GP

A quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Moto 1000 GP, disputada em Cascavel, ficou marcada por um acidente fatal que tirou a vida a dois pilotos logo na primeira volta.Tudo sucedeu logo nos primeiros minutos da prova realizada no traçado do Autódromo Zilmar Beux, quando André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, perdeu o controlo da sua moto à saída de uma curva e, ao cair, ficou no meio da pista. Vários pilotos passaram por ele com manobras evasivas repentinas, mas o mesmo não conseguiu Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, que viria a chocar em cheio com o colega de profissão que estava ali no meio da pista.Ambos foram prontamente atendidos, encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos causados pelo violento impacto. A corrida foi de imediato suspensa e não houve mais nenhuma ação em pista após este trágico acontecimento.