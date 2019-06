Corrida de Miguel Oliveira no GP Itália, em direto

12h51 - Ouve-se o hino de Itália no circuito de Mugello.12h46 - Miguel Oliveira terá sofrido uma microfratura no dedo anelar da mão esquerda na queda que sofreu esta manhã no warm up.12h21 - Alex Márquez venceu a corrida de Moto2 e Tony Arbolino impôs-se em Moto3.- A corrida será disputada ao longo de 23 voltas, num total de 120.6 quilómetros.- O recorde do traçado pertence a Marc Márquez, com 1.47,639 minutos. Foi alcançado em 2013.- A pista de Mugello tem 5.5 km, 6 curvas para a esquerda e 9 para a direita. A reta mais longa tem 1141 metros.- Marc Márquez vai sair da pole position e ao seu lado na primeira linha da grelha o espanhol da Honda, campeão do Mundo em título, terá Fábio Quartararo (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati). Valentino Rossi, que corre em casa, não foi além do 18.º lugar.- "O resultado não era o pretendido, mas temos a corrida este domingo para recuperar posições e é nisso que nos vamos focar", disse Oliveira, depois da qualificação.- Miguel não está a ter um fim-de-semana fácil em Mugello, vamos ver como se sai na corrida. O português não foi além da(vai sair da última linha da grelha) e esta manhã sofreu uma. Acabou por registar o último tempo da sessão.- Boa tarde, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Itália, 6.ª prova do Mundial de velocidade, ond eparticipa o português, Miguel Oliveira.