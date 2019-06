Corrida de Miguel Oliveira no GP Catalunha, em direto

The run goes on!!! @24Marcosramirez takes his first #Moto3 win, and is the 12th different winner in the last 12 races! #CatalanGP pic.twitter.com/s5c2GQUMxD — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2019

11h14 - O espanhol Marcos Ramirez ganhou a corrida de Moto3. Aron Canet foi segundo e Celestino Vietti completou o pódio.10h00 - No warm up desta manhã Miguel Oliveira foi 21.º. Fabio Quartararo foi o mais rápido.- A corrida será disputada ao longo de 24 voltas ao traçado. 111 km no total.- A pista de Barcelona tem 4,6 km, 6 curvas para a esquerda e 8 para a direita. A reta mais longa mede 1047 metros.- Fabio Quartararo conquistou a pole position - a segunda da carreira em MotoGP. Superou o campeão mundial Marc Márquez por 0,015 segundos e tem hoje a oportunidade de ‘roubar’ ao espanhol o recorde de vencedor mais jovem no MotoGP.- Maverick Viñales foi o 3º mais rápido na qualificação, no entanto, acabou castigado com o recuo de três posições por quase ter provocado um choque com Quartararo no final da qualificação. O espanhol já agradecia o apoio dos adeptos, quando francês quase bateu nele a fundo. O problema foi sanado na pista, com um cumprimento entre ambos, mas Viñales não escapou à punição.- Com 8 pontos esta temporada, o português espera pontuar novamente nesta 7ª etapa do Mundial, apesar de admitir as dificuldades. "Vai ser uma corrida dura, com muito calor. Vai ser importante saber preservar os pneus até ao final e gerir a aderência. As quatro KTM estão separadas por quatro décimas, não está a ser um fim de semana fácil, mas estamos a dar o nosso melhor, como sempre, e amanhã [hoje] vai ser uma corrida positiva", acrescentou.- O jovem piloto de Almada, de 24 anos, superou - como habitualmente – o companheiro de equipa Hafizh Syahrin e ficou a apenas 0,3 segundos do espanhol Pol Espargaró, o melhor piloto da equipa oficial da KTM, numa qualificação dominada pelo também ‘rookie’ francês Fabio Quartararo (Yamaha), que fez menos 1,332 segundos do que Miguel Oliveira.- "Foi um dia complicado, com todos os pilotos muito próximos. Do 3º até ao 20º há apenas um segundo de diferença. A distância para o primeiro não é muita e isso é positivo. Neste momento, este resultado reflete um pouco a nossa realidade", lembrou Miguel, sublinhando que, apesar de se sentir "muito bem", não deu para mais.- O português tem boas recordações do Circuito da Catalunha. Foi ali que conseguiu o primeiro pódio em corridas do Mundial, em Moto3. Desde então passaram sete anos e o piloto da KTM Tech3 integra agora a elite. Naturalmente, as ambições para a corrida de hoje são bem diferentes. Mas mesmo que não tenha conseguido melhor do que o 20º posto na qualificação, os resultados são encorajadores.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Catalunha, 7.ª prova do Mundial de velocidade, com a participação de Miguel Oliveira.