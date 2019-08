Corrida de Miguel Oliveira no GP Áustria, em direto

LIVE : We’re counting down to lights out at the #AustrianGP! Feel the tension on the grid! https://t.co/WaaUHRI20J — MotoGP™ (@MotoGP) August 11, 2019

12h43 - Os pilotos saem das boxes e começam a posicionar-se na grelha de partida.12h39 - Os pilotos vão dar 28 voltas ao traçado, num total de 120.9 quilómetros.12h35 - A pista de Red Bull Ring tem 4,3 quilómetros, três curvas à esquerda e sete à direita. A reta mais longa mede 626 metros.11h58 - Brad Binder acaba de vencer a corrida de Moto2.10h44 - O italiano Romano Fenati ganhou esta manhã a corrida de Moto3.- Marc Márquez (Honda) vai largar da pole position, aliás, o espanhol alcançou a 59.ª pole da carreira, um recorde. A seu lado na primeira linha da grelha o campeão do Mundo vai ter Fabio Quartararo (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati).- Nas contas do Mundial Miguel Oliveira soma 18 pontos e é 18.º. Marc Márquez lidera, com 210.- O piloto da Red Bull KTM Tech3 tem vindo a ter desempenhos melhores que os homens da KTM oficial. "Foi um sábado difícil, mas não o pior. Fizemos um bom trabalho na terceira sessão de treinos livres e na qualificação. Nos quartos treinos livres mostrámos bom ritmo de corrida, pelo que as coisas estão bastante claras para a prova. Precisamos de juntar as melhores afinações. Sentimo-nos confortáveis com o ritmo de corrida. O objetivo era arrancar umas filas mais à frente e conseguimos", disse o português, a obter uma qualificação histórica num circuito que conhece bem, não fosse a 'casa' da sua equipa.- Oliveira tem vindo a alcançar resultados muito consistentes nestas duas últimas semanas, tanto em treino como em competição. Na Áustria foi 10.º e 6.º nos treinos de sexta-feira; falhou por pouco a Q1 no sábado, acabando a qualificação no 13.º posto (o seu melhor de sempre na categoria rainha) e, já esta manhã, no warm up, registou o 6.º melhor tempo.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Áustria, 11.ª prova do Mundial de velocidade, que arranca às 13 horas portuguesas, e que conta com o piloto português, Miguel Oliveira.