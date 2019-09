Corrida de Miguel Oliveira no GP Aragão, em direto

10h05 - Já esta manhã, no warm up, Miguel Oliveira foi 12.º, com o espanhol Maverick Viñalez (Yamaha) a ser o mais rápido. Mika Kallio (KTM) registou o 6.º melhor tempo.9h50 - A prova vai dsputar-se ao longo de 23 voltas ao traçado, num total de 116,8 km. a pista tem uma extensão de 5,1 km, com 10 curvas para a esquerda e 7 para a direita. A reta mais longa tem 968 metros.- O piloto natural de Almada encontra-se em ano de estreia no MotoGP, categoria em que segue no 18.º lugar do campeonato, com 26 pontos após 13 corridas.- "O nosso ritmo de corrida parece melhor do que uma volta rápida. Por isso, espero fazer um bom arranque para poder fazer uma boa corrida e lutar pelos pontos", admitiu o português, de 24 anos, que quer voltar a colocar a sua KTM Tech3 entre os 15 primeiros lugar da classificação.- Assim, Miguel Oliveira será o melhor representante da marca austríaca na grelha, largando da sexta linha, apesar de ainda estar limitado por uma lesão em dois tendões do ombro direito.- Miguel bateu o finlandês Mika Kallio, que se estreia este fim de semana pela equipa oficial da KTM com um 19.º posto, substituindo o francês Johann Zarco, despedido na terça-feira. De fora, ficou o espanhol Pol Espargaró, que sofreu uma fratura no pulso esquerdo na sequência de uma queda aparatosa na quarta sessão de treinos livres.- O piloto de Almada foi o sétimo mais rápido da primeira fase da sessão de qualificação (Q1), falhando o acesso à segunda (Q2). Oliveira (17.º) conseguiu a sua melhor volta em 1.48,827 minutos, ficando a 818 milésimos de segundo da pole position do espanhol Marc Márquez (Honda), que fez 1.47,009 minutos, conquistando o primeiro lugar da grelha pela nona vez em 14 corridas em 2019.- O português vai regressar hoje à luta pelos pontos (top 15) em Espanha, depois de ter sofrido com vários azares nos dois últimos Grandes Prémios, na Grã-Bretanha (queda e lesão no ombro) em San Marino (queda), na semana passada.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Aragão, prova que vai contar com a participação do português Miguel Oliveira, a partir das 12h00.