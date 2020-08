Miguel Oliveira alcança melhor resultado da carreira em prova histórica para a KTM

14h01 - A próxima prova do Mundial será o GP Áustria, a 16 de agosto, no Red Bull Ring, em Spielberg.



Classificação do Mundial



1.º Fabio Quartararo (França), Yamaha, 59 pontos

2.º Maverick Viñales (Espanha), Yamaha, 42

3.º Andrea Dovizioso (Itália), Ducati, 31

(...)

12.º Miguel Oliveira (Portugal), KTM, 18



Classificação do GP República Checa



1.º Brad Binder (África do Sul), KTM, 41.38,764

2.º Franco Morbidelli (Itália), Yamaha, a 5,266 segundos

3.º Johann Zarco (França), Ducati, a 6,470 segundos

4.º Alex Rins (Espanha), Suzuki, a 6,609 segundos

5.º Valentino Rossi (Itália), Yamaha, a 7,517segundos

6.º Miguel Oliveira (Portugal), KTM, a a 7,969 segundos



13h56 - "Não tenho palavras, é um sonho que tinha desde criança e que agora se realiza. Gostava os meus pais estivessem aqui, obrigado a todos os que me apoiaram. Não posso agradecer o sucficiente à equipa, fizeram um trabalho incrível com a moto este fim-de-semana", disse Brad Binder.





South Africa have a superstar on their hands! @BradBinder_41 becomes their first premier class winner and the first by a rookie since @marcmarquez93 in 2013! #Bradical | #CzechGP pic.twitter.com/a8Jf850uLl — MotoGP™ (@MotoGP) August 9, 2020

21/21 - Miguel Oliveira não consegue ultrapassar Rossi e acaba em 6.º! É o melhor resultado do português no MotoGP! Brad Binder, rookie da KTM, vence a sua primeira corrida na categoria rainha, com Franco Morbidelli a ser segundo e Johann Zarco terceiro.20/21 - Miguel Oliveira está a rodar mais rápido do que Valentino Rossi, o português procura uma oportunidade para o ultrapassar. Binder segue no comando, com mais de 4 segundos de vantagem.19/21 - O português está a realizar um belíssima corrida e vai conseguindo ganhar terreno a Valentino Rossi. Rins e Zarco estão em luta acesa pelo terceiro lugar.18/21 - Miguel Oliveira ultrapassa Quartararo e já é 6.º! O português, que saiu da 13.ª posição, tem novamente Valentino Rossi à sua frente. Na cabeça da corrida tudo na mesma.17/21 - Luta acesa pelo quarto lugar, onde Miguel Oliveira no grupo! Rossi ultrapassa Quartararo e o piloto português cola-se à roda da moto do francês!16/21 - Conseguirá Miguel Oliveira ultrapassar o veterano italiano? Está empolgante a corrida em Brno! Brad Binder descola lá na frente e tem a corrida controlada.15/21 - Brad Binder está a rodar mais rápido que Morbidelli e faz de tudo para conquistar a sua primeira vitória em MotoGP. Zarco continua em terceiro, seguido por Quartararo e por Alex Rins. Seguem-se Rossi e Oliveira.14/21 - Zarco entretanto é penalizado na sequência da queda de Pol Espargaró; Brad Binder faz de tudo para se manter na frente e Miguel Oliveira continua em 7.º, bem perto de Valentino Rossi.13/21 - Grande expectativa relativamente ao que Miguel Oliveira pode fazer nesta corrida! Na frente Binder pressiona Franco Morbidelli e acaba por ultrapassar o italiano.12/21 - Miguel Oliveira sobe mais uma posição e é agora o 7.º classificado! O português ultrapassa Aleix Espargaró e tem agora Valentino Rossi à sua frente.11/21 - Zarco passa por Quartararo e assume o terceiro lugar. Miguel Oliveira tem agora pela frente Aleix Espargaró.10/21 - Pol Espargaró cai e é forçado a abandonar! O espanhol lutava pelo pódio naquele que podia ser um resultado de sonho para a KTM... Miguel Oliveira é 8.º, iguala assim o seu melhor resultado na categoria rainha.9/21 - Brad Binder passa por Quartararo e assume o segundo lugar, isto enquanto Miguel Oliveira leva a melhor sobre Nakagami e entra no top 10.8/21 - Pol Espargaró tenta aproximar-se de Binder; entretanto Miguel Oliveira passa por Dovizioso e sobe a 11.º. Agora o português tem Nakagami pela frente.7/21 - Franco Morbidelli continua no comando, com Quartararo em segundo e Binder em terceiro. Miguel Oliveira, em 12.º, tenta galgar mais um lugar e trava uma batalha acesa com Dovizioso.6/21 - Está animada a luta pelo quarto lugar, com Pol Espargaró e Zarco a fazerem um 'braço-de-ferro'. Aleix Espargaró caiu para 6.º; Miguel Oliveira continua em 12.º.5/21 - Iker Lecuona tenta ultrapassar Joan Mir e caem os dois! Miguel Oliveira passa por Danilo Petrucci (12.º) e tem agora Andrea Dovizioso pela frente. Na cabeça da corrida Morbidelli mantém a vantagem sobre os seus perseguidores.4/21 - Brad Binder vai com tudo e está no 3.º lugar, a 'morder os calcanhares' de Quartararo. Miguel Oliveira ultrapassa Joan Mir e é 13.º.3/21 - Franco Morbidelli segue a bom ritmo, já assinou a volta mais rápida; os irmãos Espargaró lutam pelo 5.º lugar, com Pol a ultrapassar Aleix. Zarco sobe a quarto e Miguel Oliveira continua em 14.º.2/21 - Miguel Oliveira cai para 14.º; na frente Quartararo reassume o segundo lugar e Morbidelli vai dilatando a vantagem, que já é de mais de um segundo. Zarco, que saiu da pole, é 5.º.1.ª de 21 voltas - Grande arrancada de Franco Morbidelli, que assume a liderança da prova. Fabio Quartararo perde o segundo lugar, é ultrapassado por Aleix Espargaró. Miguel Oliveira sobe uma posição e é 12.º.12h57 - Pilotos arrancam para a volta de aquecimento.12h56 - Staff das equipas abandona a grelha de partida.12h55 - Arranca o stafty car.12h39 - Os pilotos posicionam-se na grelha de partida.







12h02 - O italiano Enea Bastianini (Kalex) impos-se na corrida de Moto2 e passa a liderar o Mundial.







11h00 - O italiano Dennis Foggia (Honda) venceu a corrida de Moto3.- No warm-up desta manhã Miguel Oliveira registou o 14.º tempo; o espanhol Pol Espargaró (KTM) foi o mais rápido.- O circuito tem a extensão de 5,4 quilómetros, com 6 curvas para a esquerda e 8 para a direita. A reta mais longa tem 636 metros. Os pilotos vão dar 21 voltas à pista, num total de 113,5 quilómetros.- O campeão do Mundo Marc Márquez está ausente da prova, a recuperar de uma lesão. O Mundial é liderado por Fabio Quartararo, que venceu as duas primeiras corridas da época. Miguel Oliveira é 13.º, com 8.- "No geral, foi um dia positivo. Começámos com altas expectativas pela manhã, mas sofri a queda quando estava a fazer uma volta rápida e que poderia dar-me um tempo dentro dos dez mais velozes. Estou bastante confiante para a corrida. Deveremos estar tranquilos e focados. Trabalhámos bem", considerou Oliveira.- O português da Red Bull KTM Tech3 vai sair da 5.ªa linha da grelha, na 13.ª posição. Nos treinos da manhã de ontem sofreu uma queda, falhou a entrada na Q2 e na Q1 acabou por ser 3.º. A pole position foi para Johann Zarco (Ducati), que a seu lado terá Fabio Quartararo (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha).- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da corrida de MotoGP no GP República Checa, prova que conta com Miguel Oliveira e que vai ter lugar em Brno, a partir das 13 horas portuguesas.