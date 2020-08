Corrida de Miguel Oliveira no GP Áustria, em direto

5/28 - Está com bom ritmo Miguel Oliveira, o português passa agora por Morbidelli e já é 7.º! Maverick Viñales, que saiu da pole, é agora o homem a bater!





4/28 - Miguel Oliveira passa Valentino Rossi e é 8.º! À sua frente o piloto português tem agora Franco Morbidelli.3/28 - Dovizioso defende-se dos ataques de Pol Espargaró, com Jack Miller relativamente tranquilo na frente.2/28 - Pol Espargaró, grande esperança da KTM para a vitória nesta prova, é terceiro, seguido por Joan Mir. Miguel Oliveira está no 9.º lugar, ainda atrás de Rossi.1.ª de 28 voltas - Jack Miller arranca bem, passa Viñales e assume a liderança; Andrea Dovizioso sobe duas posições e é segundo. Miguel Oliveira é 10.º, logo atrás de Valentino Rossi.12h58 - Os pilotos saem para a volta de aquecimento.12h57 - Mecânicos e pessoal de apoio deixam a pista.12h55 - Sai o safety car.12h45 - Os pilotos do MotoGP já estão posicionados na pista.12h21 - Jorge Martin (Kalex) vence a corrida de Moto2. É a primeira vitória do piloto espanhol da Red Bull KTM Ajo na categoria intermédia e a segunda do dia para a KTM.12h01 - Recomeça a prova de Moto2.11h38 - A corrida de Moto2 foi interrompida devido a um acidente grave, que envolveu quatro pilotos. Saiba mais10h50 - O espanhol Albert Arenas (KTM) ganhou a corrida de Moto3.- No treino desta manhã, Miguel Oliveira surge na penúltima posição na folha de tempos, que é liderada por Joan Mir (Suzuji). Pol Espargaró (KTM) foi segundo e Maverick Viñalez (Yamaha) terceiro.- Os pilotos vão dar 28 voltas ao circuito, num total de 120,9 quilómetros.- A pista austríaca tem 4,3 quilómetros, três curvas para a esquerda e sete para a direita. A reta mais longa contabiliza 626 metros.- Na primeira linha da grelha vão estar Maverick Viñalez (Yamaha), Jack Miller (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).- O piloto português da Red Bull KTM Tech3 está otimista. "O objetivo é partir bem, evitar confusões nas primeiras voltas e fazer uma boa corrida na casa da KTM", referiu, admitindo ter sentido alguns problemas na travagem. "Não me senti confortável. Conseguimos fazer algumas alterações na moto, mas não o suficiente para que andasse um pouco mais rápido."- Depois de no fim-de-semana passado, na República Checa, ter alcançado a sua melhor classificação de sempre numa prova de MotoGP - sexto lugar - Miguel Oliveira parte hoje do 11.º lugar.- Bom dia, seja bem-vindo à corrida de MotoGP do GP Áustria, prova que se disputa a partir das 13 horas em Portugal Continental e na qual vai participar o português Miguel Oliveira.