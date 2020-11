A emotiva mensagem que Miguel Oliveira recebeu do pai na véspera do GP Portugal

Miguel Oliveira explicou esta manhã, na Rádio Comercial, que o pai, Paulo Oliveira, grande impulsionador da sua carreira, envia-lhe sempre mensagens antes das corridas. O piloto português leu em direto a que recebeu na véspera do GP Portugal.





"Filho, este fim-de-semana é teu. Não deixes que nada nem ninguém interfira com o teu objetivo, com o teu sonho. O momento começa agora, dorme tranquilo, aproveita a companhia e acorda com a energia máxima. Amanhã terás um país a apoiar-te e tu, como sempre, com os pés assentes na terra, vais sentir que tudo valeu a pena. É só o início do que está a chegar. Habitua-te. Sinto-me muito grato por ser teu pai e grande responsável por isto tudo, mas o mérito é teu. Amo-te, filho", leu Miguel Oliveira a partir do seu telefone.Miguel Oliveira venceu a corrida e o pai não podia estar mais feliz. "Quando cheguei à box, durante aquelas celebrações, não precisava de lhe dizer nada, basta o olhar para perceber o que estamos a sentir."