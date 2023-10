"A menina": Miguel Oliveira reage com humor a polémica do diretor desportivo da CryptoDATA RNF

A polémica correu célere nas redes sociais esta manhã. Quando os pilotos se preparavam para o GP da Indonésia - corrida ganha por Bagnaia e na qual Miguel Oliveira foi 12.º - Simon Crafar, repórter oficial do MotoGP, questionou Wilco Zeelenber, diretor desportivo da CryptoData RNF, sobre o 'feeling' dos dois pilotos da equipa - Oliveira e Raul Fernandez -, para a prova. A resposta... surpreendeu: "Sobre a menina, não tenho qualquer ideia, mas o Raul sente-se muito bem".Ora, no Twitter rapidamente começou a correr o áudio da resposta, sublinhando-se o facto de Zeelenber chamar Miguel Oliveira de "menina", algo que aquele responsável negou: "Durante a entrevista pré-corrida com o MotoGP algumas pessoas pensaram que o meu comentário sobre a 'menina' referia-se ao Miguel. Mas isso está errado: quando se vê o vídeo da entrevista, pode ver-se que estou a falar com a 'grid girl' que estava junto a nós. Nunca iria falar de forma negativa sobre os nossos pilotos. Espero que isto esclareça as coisas. Próxima paragem, Austrália", pode ler-se no comunicado divulgado pelo diretor desportivo da CryptoData RNF no seu Instagram e partilhado igualmente por... Miguel Oliveira. O piloto português acabou mesmo por brincar com toda a situação criando uma imagem para as stories ao lado de Zeelenber, usando um divertido filtro para modificar a imagem.