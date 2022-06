A mensagem de "classe" de Miguel Oliveira a Miller: «Espero que sejas muito bem sucedido na KTM»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by MiguelOliveira88 (@88migueloliveira)

Miguel Oliveira e Jack Miller nunca esconderam a boa relação que têm no paddock - o Grande Prémio de Portugal de 2020 foi disso exemplo - e mesmo que o australiano vá em 2023 assumir a vaga que é do português, não há espaço para ressentimentos. Nas redes sociais, o piloto da Charneca da Caparica já deu as boas-vindas ao atual piloto da Ducati e desejou-lhe a melhor sorte."Bem-vindo à família laranja, Jack Miller. Espero que sejas muito bem sucedido na KTM, onde eu tive os melhores momentos da carreira. Boa sorte e vemo-nos na pista #thrillermiller", escreveu o português, merecendo vários comentários de aprovação pelo seu gesto. "Que classe", exclamaram alguns dos seus seguidores.