A previsão do chefe da KTM: «Miguel Oliveira vai colocar equipa de fábrica sob pressão»

Para lá da declaração carregada de otimismo de Hervé Poncharal , também Pit Beirer falou de Miguel Oliveira no documentário de apresentação das novas motos da KTM para o Mundial de MotoGP. Chefe da KTM, e já profundo conhecedor das qualidades do piloto nacional - trabalhou com ele também em Moto2 e Moto3 -, alemão de 47 anos assumiu esperar que Miguel se assuma como uma boa dor de cabeça para os pilotos da equipa de fábrica e assegurou que, se estiver na frente da concorrência, será o português a ter primazia na hora de receber novas peças."O Miguel irá certamente colocar a equipa de fábrica sob pressão, ainda que tenhamos de separar as duas equipas. Tentaremos equipar os quatro pilotos com o mesmo material. Nunca se dará o caso de uma equipa ter todo o material e a outra ter de esperar pela chegada de mais. Será o estatuto do piloto que determinará a chegada de novo material. Por isso no começo todos terão o mesmo ao dispor. Se se der o caso de a determinado momento apenas termos uma peça disponível, então essa será dada ao piloto melhor posicionado no Mundial. O Miguel sabe disso, por isso sei que irá fazer tudo para ser o primeiro piloto a receber as peças e colocar a equipa de fábrica sob pressão", frisou o alemão.