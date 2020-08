A corrida de Moto2 do GP Áustria deste domingo foi interrompida devido a um grave acidente. Enea Bastianini caiu durante a quarta volta ao traçado, só que a moto do italiano ficou no meio da pista. Alguns pilotos conseguiram desviar-se, mas outros já não foram a tempo.





O malaio Hafizh Syahrin - companheiro de equipa de Miguel Oliveira na época passada - foi o primeiro a embater na moto caída, com um voo impressionante. Seguiram-se Edgar Pons e Andi Izdihar, que também foram ao chão, mas não com tanta gravidade.Segundo a informações entretanto disponibilizadas pela organização, todos os pilotos estão conscientes. Syahrin está a ser observado no centro médico.