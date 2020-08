Equipa de Zarco mostra dados de telemetria após francês ser apelidado "louco" e "quase assassino"

O arrepiante acidente que ontem teve lugar no GP Áustria continua a dar que falar. Vários pilotos acusaram Johann Zarco de ser o responsável pelo sucedido - a moto do francês e a de Morbidelli voaram por cima de Valentino Rossi e Maverick Viñavez, miraculosamente sem os atingir -, mas a equipa vem agora ilibá-lo.





"Depois dos comentários e declarações que foram feitos, o Johann Zarco está muito afetado porque em nenhum momento teve a intenção de realizar uma manobra que colocasse em perigo outro piloto", revelou em comunicado a Reale Avintia Racing. "Mesmo assim, o piloto quis desculpar-se e esclarecer todos os envolvidos.""A telemetria mostrou que no momento do acidente o Zarco travou mais tarde na curva 3 do que no resto das voltas da prova e na sequência desta análise pode depreender-se que em nenhum momento a sua intenção foi prejudicar a travagem de Morbidelli ou fechar-lhe a linha", acrescentou a equipa.Recorde-se que Valentino Rossi e Franco Morbidelli não pouparam Zarco, apelidando-o inclusivamente de