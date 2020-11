Corrida de Miguel Oliveira no GP da Europa, em direto

20/27 - Oliveira aproxima-se de Nakagami, o português fez a sua melhor volta. Joan Mir lidera a corrida.



19/27 - Joan Mir aumenta a distância para Alex Rins. Oliveira mantém-se na luta com Nakagami.



18/27 - Mir lidera a corrida. Rins é 2.º, Espargaró 3.º, Nakagami 4.º e Oliveira é 5.º. Joan Mir caso vença a corrida fica mais perto do título mundial...



17/27 - Miguel Oliveira segue na luta com Nakagami. o português quer recuperar o 4.º lugar.



16/27 - Joan Mir ultrapassa Alex Rins e lidera a corrida. Oliveira é 5.º atrás de Nakagima.



15/27 - Oliveira é ultrapassado por Nakagami e desce ao quinto lugar.



14/27 - Tudo igual!



13/27 - Rins mantém-se no 1.º lugar, com Mir e Esapargaró na perseguição. Oliveira segue no 4.º lugar.



12/27 - Oliveira tem Nakagami colado a si, enquanto Pol Espargaró aproxima-se a Joan Mir.



11/27 - Rins e Mir lutam na frente e Espargaró tenta juntar-se a eles. Oliveira começa a ficar para trás...



10/27 - Espargaró tenta fugir de Miguel Oliveira, mas o português não quer largar a roda do espanhol.



9/27 - Miguel Oliveira mantém-se na luta por um lugar no pódio com Pol Espargaró e Nakagami. Rins e Mir aumentam distância na frente.





We have a six rider freight train at the front! ??@Rins42 leads but the challengers are queueing up behind him! ?#EuropeanGP pic.twitter.com/IiBk9Y81fC — MotoGP™ (@MotoGP) November 8, 2020



8/27 - Alex Rins e Joan Mir na luta pelo primeiro lugar. Oliveira mantém o 4.º posto, entre Pol Espargaró e Nakagami.



7/27 - Miguel Oliveira defende a 4.ª posição. Português está à frente de Nakagima. Rins é o líder da corrida.



6/27 - Queda para Cal Crutchlow. Rins lidera a corrida, à frente de Mir, Espargaró e Miguel Oliveira, que segue em 4.º.



5/27 - Queda de Bagnaia. Oliveira segue na 4.ª posição atrás de Espargaró.



4/27 - Mir ultrapassa Pol Espargaró e sobe ao 2.º lugar, o espanhol é agora o piloto à frente de Miguel Oliveira, na 4.ª posição. Rins lidera a corrida.



3/27 - Oliveira segue na roda de Mir, à procura de atacar o 3.º lugar.



2/27 . Oliveira sobe mais um lugar, roda na 4.ª posição. Antes Aleix Espargaro e Fabio Quartararo vão ao chão... Já na frente da corrida, Rins assume a liderança.



1/27 - Começa a corrida! Bom arranque de corrida para Miguel Oliveira que sobe ao 5.º lugar. Espargaro lidera a corrida.



12h58 - Pilotos arrancam para a volta de aquecimento. Corrida terá 27 voltas.









- Miguel Oliveira optou hoje por pneu duro à frente e macio na roda traseira.



- Os pilotos já estão na pista.



- Aleix Espargaró, da Aprilia Racing Team, não respeitou a bandeira azul ao sair do Pitlane na Q2, e foi penalizado com a perda de três lugares na grelha de partida.



- Nas corridas já disputadas esta manhã, em Moto2, Marco Bezzecchi dominou a corrida e subiu ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez em 2020. Enquanto em Moto3 foi Raúl Fernández o vencedor.









- Com tempo seco ao contrário do sucedido ontem, a sessão de aquecimento de MotoGP para o Grande Prémio da Europa teve Joan Mir (Suzuki) como o piloto mais rápido, seguido de Aleix Espargaró (Aprilia) e Jack Miller (Ducati).

Our most important warm-up of the season!



The #MotoGP riders head out for their first fully-dry session of the weekend! ?#EuropeanGP pic.twitter.com/81cS2W6qbz — MotoGP™ (@MotoGP) November 8, 2020













- "Foi um dia positivo. Estou contente com a 8.ª posição. Amanhã, entraremos em território desconhecido, com uma pista provavelmente seca, por isso temos de estar alerta, adaptarmo-nos rapidamente ao que encontrarmos e fazer uma boa corrida", sublinhou ontem o piloto português.

- Miguel Oliveira vai partir este domingo da 8.ª posição da grelha de partida, com o espanhol Pol Espargaró a sair da 'pole position'.- O piloto português chega a esta prova no 10.º lugar do campeonato, com 79 pontos, contra 137 do líder, o espanhol Joan Mir (Suzuki).- Bom dia, seja bem-vindo ao direto da prova de MotoGP do GP da Europa, 12.ª corrida do Mundial de velocidade, onde vamos contar com a presença de Miguel Oliveira. A partida será dada às 13 horas.