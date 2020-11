Acompanhe tudo sobre o GP de Portugal em direto: título de Moto3 está em jogo

11h40 - Acaba a corrida! A vitória vai para o espanhol Raúl Fernández, mas a festa principal é de Albert Arenas! O espanhol acaba em 12.º.





11h37 - A três voltas do final, Arbolino é sétimo, Arenas oitavo e Ogura 12.º A luta pelo título faz-se bem longe do pódio. Com estes resultados, Arenas será campeão com 178 pontos, mais 10 do que Arbolino e 11 do que Ogura.11h35 - A luta está cada vez mais intensa. Há ali um enorme pelotão a formar-se, com os três candidatos todos juntos. Albert Arenas procura manter-se à margem das batalhas mais intensas, mas Ogura está a dar tudo.11h34 - Sobe na tabela Ogura, superando agora Albert Arenas. Vamos ter luta titânica até final! Lá na frente Raúl Fernández está intratável. Tem quase dez segundos de avanço para o segundo colocado, algo pouco visto nesta categoria. Faltam 4 voltas!11h32 - Intensa luta entre Arbolino e Arenas pelo sétimo posto. Quase se deu ali uma queda que poderia ter provocado um verdadeiro escândalo... O espanhol nem precisa de entrar nestas lutas, já que está bem colocado para ser campeão, mas o orgulho por vezes fala mais alto... Faltam cinco voltas!11h30 - Por agora, Arenas comanda o campeonato de forma provisória com 179 pontos, mais 11 sobre Ogura e 12 para Arbolino. Está tudo a correr da melhor forma ao piloto espanhol.11h27 - Com apenas 8 voltas para o final da prova, comanda o espanhol Raul Fernández, à frente de Jeremy Alcoba e Tatsuki Suzuki. Com estes resultados, Arenas será campeão...11h00 - A corrida de Moto3 já está em andamento. Os pilotos a ter em conta são Albert Arenas (170 pontos), Ai Ogura (162 pontos) e Tony Arbolino (159 pontos).- Mas antes da corrida principal, Portimão recebe ainda as provas de Moto3 e Moto2, que decidirão os respetivos títulos. Já no MotoGP, como se sabe, Joan Mir chega ao Algarve como campeão.- Bom dia! Chegou o grande momento para o motociclismo português, com a realização este domingo, a partir das 14 horas, do Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Será um dia histórico para o desporto português, já que para lá de marcar o retorno do Mundial ao nosso país, será também a primeira vez na história que teremos um piloto nacional no topo da grelha de partida.