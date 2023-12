Agora é oficial: Aprilia vai dar moto igual à equipa de fábrica a Miguel Oliveira

É uma espécie de prenda de Natal (há muito desejada) para Miguel Oliveira... Depois de em 2023 ter alinhado com uma Aprilia com as especificações do ano anterior, o piloto português vai em 2024 correr com uma moto igual à dos pilotos de fábrica da marca italiana, segundo confirmou este sábado Massimo Rivola em conversa com a 'Speedweek'. Fica assim satisfeito, pelo menos em parte, um desejo expressado por Justin Marks na semana passada , que pediu à Aprilia para se esforçar ao máximo para dar as mesmas condições à sua equipa satélite.De acordo com a revista alemã, a Aprilia não conseguirá ceder duas motos com as especificações deste ano à equipa Trackhouse, mas assegura pelo menos que uma será entregue. Ora, por uma questão de hierarquia e experiência, a mesma será colocada à disposição do piloto português, que assim terá a chance de lutar com armas iguais com os espanhóis Aleix Espargaró e Maverick Viñales.Segundo a 'Speedweek', Raúl Fernández começará a época com a Aprilia RS-GP23, devendo mudar para a RS-GP24 possivelmente em Mugello, já no mês de junho, na 8.ª ronda do campeonato.