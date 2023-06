Aleix Espargaró: «A moto do Miguel Oliveira é uns 2 a 4% diferente da minha...»

O espanhol Aleix Espargaró assumiu um Grande Prémio da Alemanha para esquecer. Acabou fora dos pontos, depois de ter andado muito tempo no top-10 e, após a corrida, admitiu que o problema da corrida não foi azar. Foi simplesmente falta de desenvolvimento da Aprilia, o que faz com que a sua moto, em comparação com a de Miguel Oliveira, que é a mesma do ano passado, seja muito curta."Não foi azar. Não existe azar nas corridas. A questão é que não estamos ao nível das Ducati. Essas são de outro planeta. Disse na pré-temporada que gostava da minha moto, mas é uns 2 a 4% diferente da do Miguel Oliveira, que leva uma moto de 2022. Tanto os resultados da RNF como os da equipa de fábrica não são bons, porque não melhorámos o suficiente para chegar ao nível das Ducati. Sinceramente não esperava que evoluíssem tanto. Foram 20 segundos mais rápidos do que a corrida do ano passado, enquanto que nós estamos no mesmo nível", lamentou o espanhol, que finalizou na 16.ª posição, como terceiro melhor Aprilia, atrás de Miguel Oliveira (10.º) e Raúl Fernández (15.º).O Mundial está quase a parar para a pausa de verão, mas antes há uma ronda na Holanda, onde Espargaró espera mais dificuldades. "Assen não será mais fácil, porque não estamos ao mesmo nível. Talvez não seja tão difícil, mas Mugello foi um pesadelo e não esperava. Não temos a velocidade das Ducati e, por isso, hoje [ontem]tentámos uma jogada tão desesperada, como foi montar macios. Fui rápido e creio que também serei em Assen, onde vou tentar de novo, mas a Aprilia está a sofrer, não vamos ter novidades. Veremos o que vem depois da paragem, mas não é fácil melhorar a moto, dado o nível que temos de enfrentar", assumiu.