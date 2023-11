Aleix Espargaró agride Morbidelli em pleno treino e MotoGP não perdoa

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on!



The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ??#QatarGP pic.twitter.com/0wOq1emo6x — MotoGP™ (@MotoGP) November 18, 2023

Um desentendimento entre Aleix Espargaró e Franco Morbidelli na segunda sessão de treinos livres do GP do Qatar, esta manhã, acabou com o MotoGP a punir o piloto espanhol da Aprilia com a perda de lugares na grelhaOs dois discutiram em plena pista e a dada altura Espargaró agrediu o italiano com uma chapada no capacete, atitude que o painel de comissários não apreciou.Por isso, já depois da qualificação, o MotoGP deu a conhecer que Espargaró vai ser sancionado com a perda de seis lugares na grelha de partida para a corrida de amanhã, bem como com o pagamento de uma multa de 10 mil euros, ao abrigo do artigo dos regulamentos que pune "qualquer ato corrupto ou fraudulento que prejudique os interesses do desporto levados a cabo por uma pessoa, ou por um grupo de pessoas, durante um evento".Espargaró, que tinha sido 10.º classificado na qualificação, vai largar do 16.º lugar, à frente de Miguel Oliveira.