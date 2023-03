Aleix Espargaró considera "gravíssimo" acidente que envolveu Miguel Oliveira: «Podia ter-lhe rebentado o joelho»

Aleix Espargaró não gostou de ver o que se passou com Miguel Oliveira, abalroado por Marc Márquez, no GP de Portugal este domingo. Para o espanhol da Aprilia, a integridade física do piloto português esteve em causa em Portimão, a 23 voltas do fim da corrida lusa."Estas são coisas que acabo por não entender e o acidente de Marc [Marquéz] parece-me gravíssimo. Podia ter rebentado o joelho ao Miguel Oliveira e ficava sem correr o resto da vida. Foi um impacto brutal", referiu o piloto espanhol, de 33 anos, citado pelo 'AS'.Apesar de começar por dizer que "não ter de opinar" sobre o acidente, Espargaró mostrou-se crítico com a abordagem apresentada à curva 3 do traçado. "Isto é algo que me dá a sensação que não aprendemos. Depois das quedas de ontem, hoje arrancámos de forma igual. Binder tocou-me e a primeira volta do Joan Mir é uma loucura. Não sei se conseguem ver na minha câmara da mota. Parecia jogar bowling quando tem de cumprir uma penalização de cinco segundos", vincou.