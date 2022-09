Aleix Espargaró: «Miguel Oliveira tem muito talento mas parece que perdeu a faísca na KTM»

Confirmado na equipa satélite da Aprilia para 2023, a WithU-RNF, Miguel Oliveira vai juntar-se a Aleix Espargaró e Maverick Viñales, assim como a Raúl Fernández , que também chega vindo da Tech3 KTM Factory Racing. Em declarações à SportTV, os novos companheiros do português deixaram-lhe muitos elogios, assim como votos para que este ajude a Aprilia a conquistar o título do Mundial de construtores."Estou contente pelo Miguel, pela Aprilia e por Razlan Razali [dono da equipa]. Fizeram uma boa dupla com o Miguel e o Raúl. O Miguel é um piloto com muito talento, mas parece que perdeu um pouco a faísca na KTM. Faz-lhe bem renovar essa motivação e acredito que vem para uma equipa muito competitiva. A Aprilia vai gostar dele, oxalá nos ajude a lutar pelo título [do Mundial] de construtores", referiu Espargaró."Tem muita experiência, vem de uma fábrica com muitos êxitos nos últimos anos e estou ansioso para o ver. Um piloto rápido como ele ajuda sempre e estou certo que lhe vamos dar material muito competitivo", acrescentou.Na mesma linha, Maverick Viñales destacou o trabalho feito pela Aprilia e elogiou a contratação do português. "Estamos muito contentes com a Aprilia, está a fazer um trabalho muito bom. Poder ter o Miguel e o Raúl deixa-nos orgulhosos. Vão ajudar-nos a evoluir a mota e a sermos mais fortes. Eu e o Miguel somos rivais desde os nove anos, será muito bonito partilhar a Aprilia com ele".Já Raúl Fernández, que será o novo companheiro de Miguel Oliveira na WithU-RNF, destacou que o português é um "piloto incrível". "É muito inteligente, tem muito talento e penso que será um bom colega de equipa. Este ano por sorte também estive com ele na KTM a aprendi muito. É experiente, já ganhou várias corridas", sublinhou.