Aleix Espargaró não perdoa Morbidelli: «Cruzou uma linha muito sagrada ao falar dos meus filhos»

Aleix Espargaró protagonizou um dos momentos mais tensos e polémicos do fim de semana em Lusail, quando em pleno FP2 se desentendeu com Franco Morbidelli e chegou mesmo ao confronto físico com o ítalo-brasileiro. A situação levou a uma penalização, uma multa de 10 mil euros e muitas críticas ao espanhol da Aprilia, que este domingo, depois de uma corrida da qual abandonou bem cedo, se veio justificar nas redes sociais. Assumiu o erro, mas também não deixou de criticar o piloto da Yamaha, por considerar que este falta ao respeito a todos... fim de semana após fim de semana."Obviamente que me sinto envergonhado pela minha conduta de ontem, reconheço a culpa e aceito a sanção. Apesar de perder a razão ao reagir assim, creio que é injusto julgar-se algo apenas pelos últimos 5 segundos. Ele ia a passear na pista, bloqueou-me em três curvas, quase que caí e, depois de tudo, não me deixava entre em pista. Na semana passada falou do Marc [Márquez] como se fosse um cão. A cada Grande Prémio obstaculiza um e outro piloto e, no final, com a tensão que há, é difícil gerir reações. Mas o pior de tudo foram as suas declarações, em que meteu a minha família pelo meio. Para mim merece zero de respeito. Repito uma vez mais: peço desculpas e assumo as consequências, mas quero dar o meu ponto de vista e todo o contexto, porque creio que não é justo que eu pareça o único culpado", escreveu o espanhol.Antes, na conferência de imprensa, já tinha falado da situação em tom até ameaçador. "O que me f... foram as suas declarações, em que meteu a minha família e os meus filhos. Ali cruzou uma linha muito sagrada e isto não vai ficar assim".Em causa estão as palavras de Morbidelli no sábado, quando considerou que o espanhol tem um problema - diz que "todos" acham o mesmo -, mas acima de tudo por envolver o nome da família deste. "Tem muitos episódios dos quais se deve envergonhar. Pergunto-me o que dirá aos seus filhos...", disse o piloto da Yamaha.