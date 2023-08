Aleix Espargaró: «Oliveira, Maverick e Raúl são uns pilotaços, mas até que eu decida retirar-me...»

Aos 34 anos, melhor do que nunca. É assim que se descreve Aleix Espargaró pouco depois de conquistar em Silverstone a primeira vitória da temporada. Fê-lo numa corrida bastante positiva para a Aprilia - com as quatro motos no top-10 -, num dia no qual, assume, tudo esteve alinhado para a máquina italiana mostrar a sua melhor versão."A moto já vinha sendo bastante competitiva, mas por um ou outra coisa não éramos capazes de mostrar tudo. Aqui é melhor, porque em circuitos rápidos, com muito 'flow', somos capazes de ter muita tração e a moto melhora muito. A carenagem dá-me mais estabilidade e permite-me levá-la um pouco melhor, algo que o Maverick até era algo melhor. A moto vai melhorando", disse o espanhol.Apesar dos seus 34 anos, Aleix continua a ser o 'capitão' da Aprilia e, até ver, é assim que o espanhol quer que seja. "Estão sempre a perguntar-me isso e eu continuo a treinar sempre ao máximo. Fisicamente sinto-me melhor do que nunca. Estou num momento da minha vida super feliz com a minha família. E, de coração, sem tirar mérito a ninguém, Oliveira, Maverick e Raúl são três pilotaços impressionantes, mas até que decida retirar-me vai ser difícil ganharem-me num campeonato", garantiu o agora 6.º colocado no Mundial de pilotos, com 107 pontos.