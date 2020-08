Aleix Espargaro: «Poderia ter sido pior dia da história do MotoGP... e o Zarco está sempre envolvido»

Foi de forma bastante crítica que o espanhol Aleix Espargaro abordou o grave acidente que marcou a corrida de MotoGP do Grande Prémio da Áustria, da qual saíram ilesos Franco Morbidelli e Johann Zarco. Ora, para o espanhol, o culpado de tudo foi o francês, num acidente que no seu entender poderia ter marcado o pior dia da história do MotoGP.





"Estava logo atrás do Valentino e o que posso dizer é que se uma das duas motos tem embatido nele este teria sido o pior dia da história do MotoGP. Tenho também de dizer que o Zarco está sempre no meio destas coisas. Quando há situações deste género ele está sempre envolvido. Felizmente que nada de grave aconteceu", atirou o espanhol. No Moto2 foi simplesmente azar , mas no MotoGP não te podes comportar assim. A determinado momento é difícil controlar a moto devido à velocidade, ao vento e ao túnel de ar, mas também pela aerodinâmica. Vamos falar com a Comissão de Segurança sobre isto", referiu o espanhol da Aprilia, que em seguida considerou que há imensas situações nas quais é preciso ter-se cuidado... ao contrário do que faz Zarco."Vai sempre ao limite. O problema é que alguns pilotos só pensam em si mesmos, algo que não é bom, pois temos de pensar 80% em nós e 20% nos outros. Ele não poderia ter esperado uma volta? Não estava a lutar pela vitória, não era a última volta... Se estás sempre no limite, por vezes as coisas acontecem", concluiu o irmão de Pol Espargaro.