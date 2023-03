Aleix Espargaró revela estado de saúde do irmão e revela: «Ele quer já subir à moto...»

Ya lo sabíais, pero por si a caso, mi hermano es el puto jefe, más fuerte y valiente que Hulk! pic.twitter.com/d6jK0rQcuu — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) March 27, 2023

No mesmo dia em que Pol Espargaró se socorreu das redes sociais para tranquilizar os seus fãs , também o seu irmão Aleix falou à Catalunya Radio e revelou um pouco mais sobre o estado de saúde do piloto da GASGAS. À emissora catalã, Aleix assumiu que o seu irmão terá pela frente um processo largo, que exigirá muita paciência."Está bem dentro da gravidade das lesões. Parecia que seria menos grave, mas ele tem muitas dores. Será um processo muito longo e tens de ser paciente. Está bem, um pouco mais animado do que noutros dias. Vou para a Argentina mais tranquilo e contente", assumiu o irmão mais velho dos Espargaró. "Terá um processo de recuperação muito longo. O mais importante é que possa recuperar. Ele quer já subir à moto, mas não pode ser. O importante, ao ser jovem, é que se recupere bem das costas, porque é uma lesão complicada".Em relação ao que sucedeu em Portimão, com quatro pilotos a saírem lesionados e já fora da ronda da Argentina, Aleix foi claro na sua análise. "Não podemos continuar assim. Temos de fazer mudanças a nível de segurança. Os circuitos tornam-se cada vez mais pequenos por causa da aerodinâmica. Nas retas pequenas chegamos aos 300 km/h e isso faz com que as escapatórias se tornem pequenas. Em Portimão podia ter acontecido uma desgraça, porque o acidente me parece exagerado. Os comissários sancionaram-no e se não cumprir na Argentina terá de cumprir nos Estados Unidos", referiu o catalão, aludindo à sanção aplicada a Marc Márquez.