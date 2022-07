Aleix Espargaró revela quanto ganha um piloto de fábrica no MotoGP

Entrevistado no programa 'La Resistencia', da Movistar+, Aleix Espargaró foi desafiado a revelar o valor do seu salário na Aprilia.O piloto espanhol, segundo classificado no Mundial de MotoGP, começou por ser confrontado pelo apresentador, David Broncano, sobre o dinheiro que tem no banco, uma pergunta frequente no programa.O piloto tentou esquivar-se. "Vou dizer-te a verdade, juro pelos meus filhos, é a minha mulher que trata disso, não sei dizer-te quanto tenho", explicou.Mas depois acabou por revelar o valor do contrato. "Nós, os pilotos de fábrica, ganhamos à volta dos três milhões de euros", explicou Espargaró, deixando o apresentador do programa sem palavras.