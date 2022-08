Alemães garantem: Miguel Oliveira rejeitou proposta para rumar à GASGAS e já tem futuro decidido

Será o ponto final na verdadeira novela que se tornou o futuro de Miguel Oliveira? De acordo com a revista alemã 'Speedweek', o piloto português terá recusado a proposta de três anos apresentada pela KTM para integrar a equipa GASGAS Tech 3 e terá decidido comprometer-se com a WithU-RNF Aprilia. O anúncio oficial, segundo os alemães, será na quarta-feira, numa conferência que o próprio Miguel Oliveira anunciou no fim de semana A confirmar-se esta mudança, Miguel Oliveira encerrará em definitivo uma longa ligação à marca austríaca, que durava já dos tempos de Moto3, ainda com o estatuto de piloto mais ganhador da marca em MotoGP, com quatro triunfos. A KTM, refira-se, ainda fez um forcing nas últimas semanas, apresentou esta tal última proposta de longa duração, utilizando o projeto da GASGAS como trunfo, mas a ideia do piloto (e do seu pai e agente) estava definida. O futuro vai passar mesmo pela equipa de Razlan Razali, que em 2023 será a formação satélite da Aprilia.Além de Miguel Oliveira, a WithU-RNF Aprilia irá igualmente anunciar em breve o segundo piloto, que ao que tudo indica será o espanhol Raúl Fernández, também vinculado à KTM, no caso à equipa Tech3.