Álex Márquez na calha para substituir Jorge Lorenzo

Álex Márquez está muito perto de substituir Jorge Lorenzo na Repsol Honda e de fazer assim dupla com Marc Márquez, irmão mais velho e atual campeão do Mundo de MotoGP. Segundo a ‘Marca’, o acordo entre o piloto espanhol de 23 anos e a equipa está iminente. Foram três os nomes falados para substituir Lorenzo: Johann Zarco, Cal Crutchlow e Álex Márquez, sendo o nome do piloto espanhol, atual campeão do Mundo de Moto2, aquele que ganha agora mais força.

Entretanto, é o irmão mais velho que vai fazendo história. Marc Márquez venceu ontem a última prova da temporada de MotoGP, em Valência, e tornou-se o primeiro piloto a conseguir ultrapassar os 400 pontos. O espanhol, de 26 anos, somou 420 pontos no ano em que arrecadou o título de campeão mundial pela 6ª vez.