«Algo tem de mudar»: pilotos de MotoGP unidos por um reforço de segurança

A morte de Dean Berta Viñales, jovem de 15 anos que perdeu a vida num acidente em Jerez de la Frontera, voltou a fazer soar os alarmes no universo do MotoGP. Depois de Maverick Viñales, primo de Dean, ter decidido não correr em Austin, os restantes pilotos uniram-se para pedir um reforço de segurança na modalidade. "Algo tem de mudar!", atirou Jack Miller.





"Não posso correr, vou voltar para Espanha. Quero agradecer à Aprilia por compreender a minha situação e ser gentil em aceitá-la. Queria correr pelo meu 'priminho', mas sinto emoções muito profundas dentro de mim e que tornam muito difícil afastar-me de tudo isto e manter o foco. Agradeço a todos", confessou Maverick, em declarações reiteradas pelo universo da modalidade."Para mim, é uma decisão normal. Eu tomaria a mesma. Respeitamos isso", disse Marc Márquez, um dos principais adversários do espanhol. "Quero dar todo o meu apoio ao Maverick e a toda a família Viñales, porque os conheço e sei que é difícil, um duro golpe", acrescentou.Joan Mir, da Suzuki, agradeceu a "linda" decisão da organização em concordar com a ausência do piloto da Aprilia, frisando que espera que um incidente destes "não aconteça de novo".Já Aleix Espargaró, amigo pessoal de Viñales, reforçou que não quer que os seus filhos pratiquem "desportos de risco". "Entendo a decisão do Maverick, e respeito a decisão da Aprilia ao máximo. No circuito de Barcelona, podes correr com uma Moto4 aos 12 anos, que é parecida a uma Moto3... é um desporto arriscado. Já sofri muito na minha carreira, tenho o meu irmão aqui... também não quero que os meus filhos pratiquem desportos de risco. Como pai, quero protegê-los ao máximo. Espero que joguem ténis".Segundo a 'Marca', uma das mudanças que está a ser estudada é o aumento de potência das motas: de acordo com os pilotos, isto faria com que não andassem tão próximas, reduzindo assim o risco de acidentes.