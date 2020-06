Antigo piloto de MotoGP atingido a tiro quando andava de bicicleta

O canadiano Miguel Duhamel, antigo piloto da categoria 500cc no Mundial de velocidade, foi atingido a tiro quarta-feira quando passeava de bicicleta no Red Rock Canyon State Park, na Califórnia, Estados Unidos. Mais tarde Duhamel colocou nas redes sociais imagens dos ferimentos.





O antigo piloto não sofreu consequências mais graves graças ao capacete. Duhamel conta que viu um carro atrás de si, antes de ouvir os tiros e sentir uma descarga de gás. Começou a sentir muitas dores de cabeça e, quando tirou o capacete, viu que sangrava muito. Tanto o capacete como o boné que usava evitaram o pior.O canadiano foi socorrido poucos minutos depois por paramédicos que estavam próximo do local. A polícia, que investiga o incidente, ainda não sabe os motivos que estarão por detrás dos disparos.Vencedor do Mundial de Superbike em 1995, Duhamel competiu no Mundial de velocidade em 1992, pela Yamaha, e em 2007, pela Honda.