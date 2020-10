António Costa anunciou, em conferência de imprensa, que o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, agendado para 20 a 22 de novembro, não terá público. Uma decisão tomada na sequência do que sucedeu no GP de Fórmula 1 em Portimão, com concentração de pessoas nas bancadas, o que originou duras críticas do Primeiro-Ministro.





"Está revelada a incapacidade de organizar eventos deste tipo com público", disse o chefe de Governo em conferência de imprensa