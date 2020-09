Apostas em Miguel Oliveira disparam para o dobro

Há três semanas, Miguel Oliveira venceu o GP da Estíria e virou os holofotes na sua direção. Uma vitória que já fez o piloto português subir em fecha no que diz respeito às apostas para o GP San marino, este fim de semana.





Segundo a Betano.pt, o número de apostas na corrida de MotoGP subiram e mais do que duplicaram as que apostam na vitória de Miguel Oliveira, "isto em relação à última prova, representando praticamente um terço de todas as apostas efetuadas para o vencedor neste fim de semana".Uma vitória do piloto português pode gerar um retorno de 12 euros por cada um apostado."No primeiro Grande Prémio, em Espanha, a 9 de julho, apenas 7% dos apostadores acreditava que o 88 da Tech3 poderia ganhar a corrida. Na Áustria foram 13% a apostar no piloto de Almada. Agora são 32,4% a confiar numa vitória de Miguel Oliveira em San Marino, sendo o português o líder a nível de apostas neste momento", refere a Betano.pt.