Aprilia confirma Miguel Oliveira para 2023

A Aprilia confirmou esta terça-feira Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) e Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing) para 2023.Os dois pilotos vão correr pela WithU-RNF Aprilia, equipa secundária da Aprilia, na próxima temporada. Ambos mostraram confiança na Aprilia, apesar das várias propostas que receberam."Estamos extremamente entusiasmados por receber Miguel Oliveira e Raúl Fernandez na WithU RNF MotoGP Team a partir de 2023. Não foi um processo simples, mas juntamente com a Aprilia fomos muito claros sobre os pilotos que queríamos. São ambos jovens pilotos com uma boa combinação de experiência, a começar por Miguel e Raúl, de quem pessoalmente sou fã desde que chocou à categoria de Moto2 no ano passado para se tornar vice-campeão. Tanto a Aprilia quanto nós acreditamos no talento de ambos os pilotos, por isso mal podemos esperar para que eles nos representem na próxima temporada", afirmou Razlan Razali, fundador e chefe de equipa WithU RNF MotoGP Team.Também Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, elogiou esta escolha e agradeceu ainda à KTM. "Conseguimos garantir dois talentos extraordinários, dois pilotos que respeito muito, tanto do ponto de vista humano como pelas suas capacidades técnicas. Miguel mostrou o seu talento em todas as categorias, embora ainda muito jovem já acumulou muita experiência, vencendo quatro corridas de MotoGP, por vezes com prestações dominantes. Ao seu lado estará Raúl, alguém que não escondo ter procurado várias vezes. Acho que ele é uma das promessas mais claras dos últimos anos, o que ele fez na sua estreia em Moto2 diz muito sobre a sua velocidade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à KTM que, mostrando o seu grande desportivismo, permitiu que Miguel e Raul andassem nas nossas motos imediatamente após o fim do Campeonato de 2022", vincou.