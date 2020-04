Ases do MotoGP voltam a desafiar-se em corrida virtual: siga tudo em direto

Desta feita sem Miguel Oliveira, o MotoGP tem este domingo o segundo Grande Prémio virtual da história. Uma vez mais com dez pilotos à partida, o pelotão virtual viajará até à Áustria e contará com reforços de peso, nomeadamente os italianos Valentino Rossi e Danilo Petrucci, numa luta que irá de novo ser feita utilizando o vídeojogo MotoGP 19. Tudo para seguir no live stream acima, a partir das 14 horas.